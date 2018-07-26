Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торговом центре на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В правоохранительные органы поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва в торговом центре "Ривьера", который расположен в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, поступило сообщение, что якобы в ТЦ "Ривьера" на улице Автозаводская, дом 18 заложено взрывное устройство.

Из здания ТЦ эвакуировали около трех тысяч человек. Сотрудники спецслужб проверяют помещения торгового центра.