В США приговорили к девяти годам тюрьмы россиянина Буркова

19:12
Фото: ТАСС/Андрей Широков
Россиянина Алексея Буркова приговорили в США к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления. Подсудимый признал себя виновным по двум пунктам из пяти, сообщает РИА Новости.
Обвинение настаивало на 15 годах заключения. Однако судья дал Буркову 108 месяцев, при этом ему зачтут уже отбытые в Израиле 4,5 года и время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 года.
Также россиянина обязали выплатить реституцию в размере семи тысяч долларов. После выхода на свободу ему предписано три года находиться под наблюдением, однако судья признал, что, скорее всего, мужчину депортируют.
Перед оглашением приговора Бурков принес извинения всем, кто пострадал от его действий. "Когда я выбрал неправильный путь, я не отличал хорошее от плохого. Только в тюрьме я понял, как сильно я неправильно жил", – сказал подсудимый.
Россиянин сознался в мошенничестве с устройствами доступа, сговоре с целью мошенничества, краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег.
Изначально ему грозило до 80 лет заключения. По версии обвинения, Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.
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