Прокуратура проверяет ЧП с теплоходом с выпускниками в столице

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после происшествия с прогулочным теплоходом с выпускниками на Москве-реке, сообщает ИА "НСН".

Согласно данным пресс-службы межрегиональной транспортной прокуратуры, к разбирательству привлекут представителей контролирующих органов.



По результатам проверки примут решение о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 25 июня в 20:50. Теплоход с выпускниками на борту столкнулся с причальной стенкой набережной в Москве. В момент случившегося на борту прогулочного теплохода "Лагуна" находились 46 выпускников 9-го класса, а также 10 взрослых.

