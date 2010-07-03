В Морозовской вступились за студентку, которая якобы шлепнула ребенка

Студентку медицинского колледжа, которая якобы шлепнула ребенка в Морозовской больнице и пыталась привязать его к кровати, отстранили от практики. Это произошло после того, как в интернет попало видео, снятое в палате и в коридоре.
Ситуацией заинтересовались следователи. Возбуждено уголовное дело. Однако за студентку Екатерину вступилась медсестра Морозовской больницы.
Ее мнение медсестры разделил и молодой человек девушки. Вот как он описывает ситуацию.
"Ребенка она не могла ударить, это 100%. Но начнем с того, что она мне про него уже рассказывала. Это достаточно неуправляемый ребенок, он достаточно часто нападает на персонал. И неоднократно, так сказать, даже домогался к ней. Щипал, кусал и тому подобное", – говорит Кирилл Ревин.
В ходе мониторинга СМИ следователи нашли видео, на котором медсестра применяет силу к ребенку, после чего пытается привязать его к кровати.
В больнице усилили меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами. Больница сообщила об этом происшествии руководству колледжа, где учится девушка, и полиции.
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