В Морозовской вступились за студентку, которая якобы шлепнула ребенка

Студентку медицинского колледжа, которая якобы шлепнула ребенка в Морозовской больнице и пыталась привязать его к кровати, отстранили от практики. Это произошло после того, как в интернет попало видео, снятое в палате и в коридоре.

Ситуацией заинтересовались следователи. Возбуждено уголовное дело. Однако за студентку Екатерину вступилась медсестра Морозовской больницы.

Ее мнение медсестры разделил и молодой человек девушки. Вот как он описывает ситуацию.

"Ребенка она не могла ударить, это 100%. Но начнем с того, что она мне про него уже рассказывала. Это достаточно неуправляемый ребенок, он достаточно часто нападает на персонал. И неоднократно, так сказать, даже домогался к ней. Щипал, кусал и тому подобное", – говорит Кирилл Ревин.

В ходе мониторинга СМИ следователи нашли видео, на котором медсестра применяет силу к ребенку, после чего пытается привязать его к кровати.

В больнице усилили меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами. Больница сообщила об этом происшествии руководству колледжа, где учится девушка, и полиции.

