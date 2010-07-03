Задержан подозреваемый в попытке хищения у банка 26 млн рублей

Фото: depositphotos/Emevil

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке хищения у банка на Зубовском бульваре около 26 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратился 29-летний гражданин. По его словам, в кредитную организацию на Зубовском бульваре обратился неизвестный, который под видом гендиректора компании, руководителем которой являлся заявитель, представил документы о якобы заключенной сделке со сторонней организацией.

Злоумышленник передал сотрудникам банка необходимые документы для перечисления денежных средств со счета организации на счет подконтрольной ему фирмы. Эта сделка вызвала подозрение у банковских сотрудников, и они уведомили об этом руководителя организации. Последний обратился в полицию, и злоумышленника задержали.

Подозреваемым оказался 25-летний приезжий. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.