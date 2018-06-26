Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фото: ТАСС/Rick Nederstigt/Zuma

В столице Голландии водитель белого фургона врезался в главное здание газеты De Telegraaf. Инцидент произошел 26 июня в четыре часа утра по местному времени.

Полиция Амстердама предполагает, что водитель грузовика сделал это специально, сообщает сайт газеты.

Главный редактор издания, выразил мнение, что это было нападение с целью запугать сотрудников газеты.

Фургон врезался в стеклянный фасад, протаранив его. После столкновения машина загорелась. Водителю удалось сбежать с места аварии.