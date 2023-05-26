Подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке задержали – СМИ

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Американская полиция задержала подозреваемого в нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в результате операции полиции США.

Нападение на "Турецкий дом", в котором проходит голосование во втором туре выборов президента Турции, произошло в районе Манхэттен в Нью-Йорке 22 мая. В результате него были разбиты стекла на входе в генконсульство республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал у американских властей срочно найти злоумышленника. Он отметил, что американской стороне доверили безопасность "Турецкого дома".