Столичная прокуратура проверит информацию о нарушении фитнес-клубом прав клиентов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура столицы организовала проверку, после того как в СМИ появилась информация о нарушении прав клиентов и работников одного из московских фитнес-клубов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В сюжете, вышедшем на телеканале, говорится, что фитнес-клуб в Тверском районе столицы закрылся, не вернув денежные средства клиентам, а также не выплатив сотрудникам клуба заработную плату более чем за два месяца", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка позволит оценить исполнение требований федерального законодательства, в том числе трудового и о защите прав потребителей.

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