Посольство проверит информацию о задержании граждан России во Франции

Фото: пресс-служба посольства России во Франции/ТАСС

Посольство России во Франции проверяет информацию о предположительном задержании четырех граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава пресс-службы посольства Сергей Паринов, генконсульство России в Страсбурге направило в префектуру полиции соответствующий запрос. На данный момент, по словам дипломата, ответа не последовало.

Ранее в Белоруссии задержали россиянку Софью Сапегу. После задержания девушка назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

Сапеге может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.