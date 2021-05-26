В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами – СМИ

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Судно со 160 пассажирами на борту перевернулось в Нигерии. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По информации издания, десятки человек считаются пропавшими без вести. Такие данные приводят местные власти.

Подробности происшествия на данный момент уточняются.

Ранее стало известно, что три рыбака погибли в результате столкновения судов РФ и Японии в Охотском море. Инцидент произошел в районе города Момбецу у побережья острова Хоккайдо.

Вероятной причиной столкновения эксперты назвали туман и сложные погодные условия.