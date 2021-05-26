В Индии эвакуировали 3,5 млн человек из-за циклона "Яас"

Фото: ТАСС/AP/Bikas Das

Власти Индии эвакуировали порядка 3,5 миллиона человек из прибрежных районов из-за циклона "Яас", который возник в Бенгальском заливе и обрушился на восточное побережье страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным метеорологического департамента Индии, в ближайшие часы циклон пересечет восточное побережье страны на стыке границ штатов Одиша и Западная Бенгалия между городом Парадип и островом Сагар, принеся с собой сильные дожди и шквалистый ветер с порывами до 155 километров в час.

В настоящее время спасательные отряды береговой охраны приведены в повышенную готовность, чтобы оказать помощь населению.

Правительство штата Одиша при этом планирует продолжить вакцинацию от коронавируса жителей прибрежных районов, а также призвало обеспечить снабжение электроэнергией больниц, где походят лечение инфицированные.

Прошлый циклон обрушился на Индию менее двух недель назад. Под удар попали четыре штата, среди которых Гоа. На западном побережье тысячи людей остались без света. Ветер вырывал с корнями деревья. Порывы местами достигали 200 километров в час.