СК начал проверку после аварийной посадки рейса из Пекина в Пулкове

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Следственный комитет РФ начал проверку после аварийной посадки Airbus A330 из Пекина в петербургском аэропорту Пулково.

"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном", − цитирует сообщение ведомства РИА Новости. В СК отметили, что никто из пассажиров лайнера не обращался за помощью врачей.

Ранее сообщалось, что самолет из Пекина благополучно приземлился в Пулкове после сигнала об отказе двигателя. На место прибыла аварийно-спасательная команда. Пассажиров борта высадили в терминал, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.