Более 500 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожарной тревоги

Более 500 человек эвакуировали из торгового центра на юго-востоке столицы, где сработала пожарная сигнализация. Пожарные начали проверку здания. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах города.

Как уточнил собеседник агентства, людей эвакуировали из торгового центра "Миля" на улице Генерала Кузнецова. Подробности происшествия уточняются.