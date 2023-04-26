13:16Происшествия
СК РФ организовал расследование расстрела российских пленных наемниками из Франции
Фото: ТАСС/AP/Kostiantyn Liberov
Сотрудники российского СК намерены расследовать случай с расстрелом российских военнопленных французскими наемниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.
В следственном комитете пояснили, что ранее один из французских наемников, которые сражались в рядах 92-й бригады ВСУ и полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), опубликовал в Сети фото с расстрелом троих российских военных.
Недавно МИД РФ представил доклад о ситуации с правами человека на Украине. Из него следует, что режим в стране фактически превратился в неонацистскую диктатуру, там наблюдается цензура и уничтожение политической оппозиции. Кроме того, украинские власти занимаются постоянным поиском вымышленных шпионов из России.
Читайте также