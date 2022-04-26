В МИД РФ назвали оправданным введение режима ЧП в Приднестровье

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Россия считает введение чрезвычайного положения в Приднестровье оправданным, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Действительно, ситуация очень непростая, поэтому положение (красного уровня террористической опасности. – Прим. ред.), как было заявлено руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским, конечно, вполне обосновано", – приводит ТАСС слова Руденко.

Он добавил, что события в Приднестровье будут расследованы по всем необходимым параметрам.

Ранее красный уровень террористической опасности ввели в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

Президент республики Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили террористические атаки на объекты инфраструктуры. В результате пострадали здание министерства государственной безопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы, вышки радиотелецентра возле поселка Маяк.

Члены Совбеза признали уровень безопасности в регионе критическим.

