Задержан мужчина, угрожавший постояльцам хостела в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полиция задержала мужчину, который угрожал расправой постояльцам хостела в центре города, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 апреля на улице Бауманской, дом 13, строение 1. Мужчина, имевший признаки алкогольного опьянения, начал браниться и угрожать окружающим физической расправой.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что нарушитель был вооружен ножом. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее полиция в Подмосковье задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на гражданина одной из республик Северной Африки.