"Ельцин Центр" проверили после сообщения о "минировании"

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Полиция проверила "Ельцин Центр" в Екатеринбурге после сообщения о "минировании". Опасных предметов при проверке обнаружено не было, сообщает РИА Новости.

Накануне вечером неизвестный сообщил, что в здании обнаружено неизвестное устройство. Посетителей и сотрудников учреждения попросили покинуть здание.

Всего из "Ельцин Центра" эвакуировали порядка 600 человек. Сейчас представители МВД совместно с региональным ФСБ устанавливают автора сообщения о минировании.

Накануне около 4,2 тысячи человек эвакуировали 25 апреля из трех торговых центров Москвы после анонимных угроз о "минировании". Посетителей и персонал вывели из ТЦ "Коламбус", "Город" и "Кунцево Плаза".