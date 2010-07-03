Скончался двухлетний мальчик, которого родной дед закинул в печь

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Двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи собственный дед, скончался от ожогов, сообщает РИА Новости.

Ребенку проводили противошоковую стабилизирующую терапию. Он находился в реанимации ожогового центра БСМП № 1 под постоянным наблюдением врачей, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Ранее сообщалось, что в Омске пьяный мужчина пытался сжечь своего двухлетнего внука в печи. Региональный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его аресте.

Как уточнили в СК, инцидент произошел в дачном доме в понедельник, 22 апреля. По версии следствия, 53-летний мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, отобрал у супруги маленького внука и выгнал женщину из дома. После этого он затолкал мальчика в горящую печь. Женщине с соседкой удалось отбить ребенка, однако малыш уже получил ожоги 50% тела. Его срочно госпитализировали с многочисленными ожогами.

Как отметили представители СК, семья мальчика считается неблагополучной. Ранее она состояла на учете в органах профилактики, но была снята с него пять лет назад. Известно, что 21-летняя мать ребенка отвела сына к родителям, а сама ушла на работу. Расследование продолжается.