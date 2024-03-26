ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, часть снарядов легла на окраине города. В результате инцидента никто не пострадал, но зафиксировано повреждение линии электропередачи. Гладков отметил, что света нет у ряда абонентов Шебекина и Ржевки.

Аварийные и оперативные службы устраняют последствия, заявил глава региона.

Утром 26 марта под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали три человека, среди которых двое пожарных МЧС России.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град". Попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ удалось пресечь около 07:00 26 марта.