Четыре человека погибли при падении машины в пропасть в Дагестане

Фото: МВД по Республике Дагестан

Двигавшийся по горной дороге в Дагестане автомобиль упал в пропасть, водитель и три пассажира погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Автокатастрофа произошла утром 26 марта на пятом километре автодороги Цугни – Кассагумахи – Карбачимахи в Акушинском районе.

За рулем находился 63-летний житель Дербента. По предварительной информации, он не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и упала с 60-метрового обрыва.

Ранее сообщалось о сходе в Дагестане снежной лавины, после чего без транспортного сообщения остались 9 населенных пунктов. Три автомобиля жителей села Цахур оказались под снегом. Обошлось без жертв.