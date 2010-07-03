СК возбудил дело по факту пыток людей сотрудниками СБУ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пыток людей в аэропорту Мариуполя сотрудниками СБУ, сообщает пресс-служба СКР.

Дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" заведено по материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в СМИ.

По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время сотрудники СБУ удерживают в аэропорту Мариуполя людей, в том числе местных жителей. Их содержат в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Двое были убиты, уточнили в СК.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 причастна украинская сторона.