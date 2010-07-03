Насильника задержали на севере столицы

В подъезде жилого дома в столичном районе Ховрино мужчина изнасиловал 18-летнюю студентку колледжа. Подозреваемый уже задержан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел 24 марта на улице Зеленоградская. Оперативникам удалось установить, что на девушку напал неизвестный. Он совершил в отношении нее "насильственные действия сексуального характера" и убежал.

Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника благодаря камерам видеонаблюдения. Задержан 23-летний москвич, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.