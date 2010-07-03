Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят на новый круиз

Пассажирам круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу отказал один из двигателей, вернут деньги на билеты. Также в качестве компенсации им раздадут приглашения на новый круиз, сообщает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на судовладельца Viking.
После аварии на пассажирском судне за медицинской помощью обратились 36 человек. Семь из них до сих пор остаются в больнице города Кристиансунн, состояние одного человека расценивается врачами как тяжелое, но стабильное.
О случаях предъявления претензий в адрес перевозчика пока неизвестно. В компании Viking Ocean Cruises уточнили, что такие дела могут быть рассмотрены только в Швейцарии, где перевозчик зарегистрирован.
Круизный лайнер Viking Sky потерял ход у западного побережья Норвегии 23 марта. У судна отказали двигатели во время сильного шторма. Операция по спасению пассажиров проходила более суток.
Всего на борту судна находились почти 1,4 тысячи человек, среди них четверо россиян – членов экипажа.
На круизном лайнере Viking Sky пострадали 27 человек
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