Просто рухнули. Местные жители – об инциденте на детской площадке

Перелом позвоночника и сотрясение головного мозга получили дети на площадке в одном из парков Тимирязевского района. Местные жители рассказали телеканалу Москва 24, что качели были незакрепленными.
В то же время расшатанные карусели не были огорожены, как и не было табличек, предупреждающих об опасности. По словам одной из жительниц района, на этой злополучной площадке много детей гуляли.
"Бывает, приходят дети постарше – 6–7 лет и старше, они гурьбой заваливаются на эти качели и на ногах раскачиваются. Сначала было здорово, но потом увидели, что они шатаются. Понятно, что я своего маленького ребенка не буду сильно качать, но мальчики постарше приходят, когда взрослых нет, и никто не скажет, что не надо сильно раскачиваться. И дело, конечно, даже не в силе качания, а то, что закрепили плохо, раз они вылетели", – рассказала женщина.
Она добавила, что это не первый инцидент с качелями. Два года назад, когда площадка только появилась, вылетел один из тренажеров, потом еще один. Также были проблемы с горкой. Позже все неполадки устранили, но не сразу все было доведено до ума, указывает жительница района.
Одним из пострадавших оказался 14-летний мальчик. Подросток госпитализирован с переломом позвоночника. Его мать рассказала, что у ребенка задеты 4-й и 5-й позвонки.
"Сейчас та травма, которая у нас имеется, подразумевает, что ребенок в течение трех месяцев не может сидеть. То есть он у нас в течение трех месяцев будет или стоять, или лежать. Так как Влад активно занимается спортом, то образ жизни, что касается спортивных интересов, к сожалению, будет ограничен на неопределенный период времени", – добавил отчим пострадавшего Сергей Спирин.
Инцидент произошел на улице Астрадамская – недалеко от префектуры Северного административного округа. По факту случившегося проводится проверка. Следователи готовятся возбудить уголовное дело по статье "Халатность".
В префектуре САО пока не комментируют ситуацию, они проводят собственную проверку.
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