Уголовное дело завели после обнаружения трупа генерала-майора ФСБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире генерала-майора ФСБ, которого нашли мертвым, обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оперативники завели дело о незаконном обороте оружия. Отмечается, что в квартире пенсионера 1959 года рождения были пистолеты Glock и Browning и 150 патронов к ним.

Факт обнаружения тела без внешних признаков насильственной смерти в квартире на улице Свободы подтвердили в столичном главке СК. В ведомстве уточнили, что труп мужчины нашла его родственница.

Сейчас криминалисты выясняют обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что рядом с телом мужчины лежало пенсионное удостоверение ФСБ. По данным СМИ, мужчина руководил одним из управлений спецслужбы.