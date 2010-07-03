Две машины столкнулись на востоке Москвы

Фото: Москва 24

Очевидцы сообщают о столкновении двух легковушек на востоке столицы, передает телеканал Москва 24. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется.

По предварительным данным, авария произошла на пересечении Алтайской и Хабаровской улиц. На месте происшествия работают экстренные службы города.