Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Пожар в квартире на севере Москвы унес жизни двоих человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Трагедия произошла по адресу улица Смольная, дом 51, корпус 1.
"Найден один погибший. Еще один человек был спасен, но умер в карете скорой помощи", – поделился собеседник.
По предварительным данным, пожар вызвала вспышка жировых отложений самогонного аппарата. Площадь горения составила 2 квадратных метра.
Ранее квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Площадь пожара составила три квадратных метра. В результате пострадал один человек.