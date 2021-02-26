Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пожар в квартире на севере Москвы унес жизни двоих человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошла по адресу улица Смольная, дом 51, корпус 1.

"Найден один погибший. Еще один человек был спасен, но умер в карете скорой помощи", – поделился собеседник.

По предварительным данным, пожар вызвала вспышка жировых отложений самогонного аппарата. Площадь горения составила 2 квадратных метра.

Ранее квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Площадь пожара составила три квадратных метра. В результате пострадал один человек.

