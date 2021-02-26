В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды

21:12
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Омске ветеран провела в запертой квартире пять дней без еды. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, 57-летний житель Омска летом прошлого года уехал на несколько дней, оставив в квартире мать, которая является ветераном Великой Отечественной войны, труженицей тыла. Более того, женщина тяжелобольна.
"(Он) самонадеянно решил, что сестра позаботится о ней. Однако и сестра не нашла времени навестить больную мать, в результате чего 97-летняя пенсионерка провела в запертой квартире пять дней без еды, не имея физической возможности самостоятельно о себе позаботиться", – говорится в сообщении.
О состоянии пожилой женщины удалось узнать на шестой день, когда она, не умеющая пользоваться мобильным телефоном, все же ответила на входящий звонок родственников. Позднее ей оказали необходимую помощь.
В отношении сына возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии").
Ранее сообщалось, что срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества может составить до пяти лет. Поправки Госдума направила в комитет по госстроительству и законодательству.
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