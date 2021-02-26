В Назрани задержали бывшего министра внутренних дел Ингушетии Погорова

20:21
Фото: СК РФ
Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о незаконных акциях в 2019 году. Об этом сообщили представители СК РФ на официальном сайте.
"В рамках уголовного дела, возбужденного по факту несогласованных массовых мероприятий в Ингушетии в 2019 году, задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске", – уточнили в пресс-службе ведомства.
В отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Погорову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Организация применения насилия в отношении представителей власти".
По информации СК, Погоров мог быть одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти.
Ранее СК возбудил 21 уголовное дело после незаконных митингов в 2021 году. За день до проведения несогласованных мероприятий в Сети появились многочисленные обращения объединений родителей, в которых сообщалось о вовлечении их детей в незаконные мероприятия.
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