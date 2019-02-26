Уголовное дело завели после гибели человека в столичном супермаркете

Фото: телеграм-канал Следак шепнул

Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодого человека в супермаркете на Старокачаловской улице. Против него завели уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, в ходе драки подозреваемый 1993 года рождения ранил своего оппонента ножом. От полученных травм пострадавший умер на месте. После случившегося предполагаемый убийца зашел в суши-бар в том же здании, где его и поймали стражи порядка.

Факт задержания мужчины подтвердили в московском главке МВД. Ранее сообщалось, что от ножевых ранений погиб 24-летний житель Москвы.