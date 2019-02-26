Полиция проверяет сообщение о похищении девушки на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полиция проверяет информацию о похищении девушки на востоке столицы, сообщает РИА Новости.

В правоохранительные органы обратился очевидец произошедшего. Как ему показалось, неизвестные грубо посадили девушку в автомобиль на Первомайской улице и увезли.

По данному факту проводится проверка. В городе объявлен план "Перехват". Полицейские разыскивают автомобиль ВАЗ. По данным МВД, девушку могли насильно увезти три человека.