Более двух недель МГУ потребуется на расследование смерти студента

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Сформированная в МГУ комиссия установит обстоятельства смерти студента. На это потребуется не менее двух-трех недель, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы химического факультета Сергей Ивашко.

"Сейчас еще работают правоохранительные органы, это дело серьезное. Могу сказать сейчас только, что, как мы выяснили, студент учился хорошо, проблем с учебой у него не было", – рассказал представитель вуза.

Накануне сообщалось, что в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания. Молодого человека спасти не удалось, он скончался. Установлено, что студент совершил суицид.

Как удалось выяснить порталу Москва 24, студента на этой неделе ждала пересдача по предмету "Высокомолекулярные соединения". Парень всегда казался однокурсникам жизнерадостным и уравновешенным человеком.