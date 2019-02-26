Полицейского ударили ножом на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотруднику полиции нанесли ножевое ранение на северо-востоке Москвы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД.

Отмечается, что правоохранитель, возвращаясь домой в свободное от службы время, сделал замечание компании.

В ответ на это несколько человек нанесли полицейскому телесные ранения, в том числе ножевое, а затем скрылись.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции ведут поиск преступников.

22 февраля неизвестны ножом ранил полицейского на станции метро "Кузьминки".