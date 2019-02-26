Мужчина погиб после ножевого ранения в столичном супермаркете

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб после ножевого ранения в супермаркете на Старокачаловской улице на юге Москвы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина погиб в результате драки с неизвестным.

Отмечается, что злоумышленник нанес 24-летнему молодому человеку несколько колото-резаных ранений и скрылся.

От полученных ранений мужчина скончался. Правонарушитель был задержан. Возбуждено уголовное дело.