26 февраля 2018, 19:52Происшествия
Полицейские изъяли у жителя Москвы львенка
Фото: AP/Yu Fangping/Zuma
Полицейские изъяли у москвича львенка после поступивших в Росприроднадзор жалоб на фотосессии с животным, сообщает Агентство "Москва".
У владельца животного не оказалось необходимых документов. Львенка изъяли и направили в Центр передержки в Дмитровский район.
В ближайшее время львица, чей возраст составляет около двух месяцев, будет находиться под наблюдением ветеринаров. Расследование продолжается.
Несколько дней назад неизвестные подбросили гималайского медвежонка к дверям приморского охотнадзора. Детенышу не более одного месяца.