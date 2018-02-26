Полицейские изъяли у жителя Москвы львенка

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Полицейские изъяли у москвича львенка после поступивших в Росприроднадзор жалоб на фотосессии с животным, сообщает Агентство "Москва".

У владельца животного не оказалось необходимых документов. Львенка изъяли и направили в Центр передержки в Дмитровский район.

В ближайшее время львица, чей возраст составляет около двух месяцев, будет находиться под наблюдением ветеринаров. Расследование продолжается.

Несколько дней назад неизвестные подбросили гималайского медвежонка к дверям приморского охотнадзора. Детенышу не более одного месяца.