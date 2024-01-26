РФ осуждает страны, которые своей поддержкой Киеву сделали возможной атаку на Ил-76 – МИД

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Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Слова дипломата опубликованы на сайте МИД РФ.

По ее словам, без внешней финансовой, материальной и политической поддержки Украины подобных терактов не было бы.

Она подчеркнула, что, совершая такие злодеяния, Украина пытается подогреть интерес мировой общественности к своему кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в 11:15 в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно информации Минобороны РФ, украинские силы ударили по самолету из зенитного ракетного комплекса.

25 января на месте крушения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. Согласно данным ряда СМИ, ВСУ могли нанести удар с помощью американского ЗРК Patriot.

По факту крушения Ил-76 следователи возбудили уголовное дело о теракте.



СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области