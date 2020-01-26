Полиция проводит проверку после стрельбы во дворе дома в Югре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция проводит проверку инцидента по стрельбой во дворе дома в Нижневартовске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

В воскресенье в социальных сетях появилась видеозапись с камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина с автоматом выходит во двор жилого дома и стреляет в сторону машины с людьми.

По информации местных СМИ, стрельбе предшествовал конфликт с участием молодых людей. Как уточнили в полиции, местные жители сообщили в дежурную часть только о драке, однако к моменту приезда наряда потасовка прекратилась.

"Сейчас сотрудники полиции работают, устанавливают обстоятельства", – отметили в ведомстве.

Ранее на юго-западе Москвы неизвестные открыли стрельбу в гостинице. Инцидент произошел в гостинице "Академическая" на Керченской улице. В результате были ранены два человека, позднее их доставили в больницу.

