Задержан подозреваемый в убийстве водителя Mercedes-Benz на МКАД

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В столице задержали подозреваемого в убийстве водителя Mercedes-Benz на 32 километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Инцидент произошел в июле прошлого года. В автомобиле на юге Москвы был обнаружен труп мужчины 1952 года рождения с колото-резаными ранами.

В субботу, 26 января, подозреваемого удалось задержать. Им оказался молодой человек 1995 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу.