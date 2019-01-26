В Москве задержали мужчину, который после ссоры забрал ребенка у супруги

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столице мужчина забрал ребенка у гражданской супруги. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в одном из домов на Обводном шоссе. В службу "02" поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее гражданский супруг после ссоры забрал ее 2-летнего ребенка и увез на автомобиле ВАЗ-2104. В городе был объявлен план "Перехват". В результате полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался гражданин Молдавии.

Мужчину доставили в отдел полиции, а ребенка вернули матери.