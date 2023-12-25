25 декабря, 17:03Происшествия
Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,6 тыс человек
Фото: AP Photo/Adel Hana
Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, составило 20 674 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения анклава.
Число раненых достигло 54 536.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в секторе Газа погибли 136 сотрудников всемирной организации с начала конфликта между Палестиной и Израилем.
До этого генкомиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни местом. Он обратил внимание, что в настоящее время необходимой социальной инфраструктуры нет даже на юге анклава.
Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ
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