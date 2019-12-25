Мужчину отправили в психбольницу после визита в приемную ФСБ

Фото: Антон Великжанин/Антон Великжанин

В приемную ФСБ России в центре столицы пришел мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. По данному факту проводится проверка, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел 24 декабря на улице Большой Лубянке.

"Приехавшие на место оперативники доставили в дежурную часть 35-летнего приезжего из Ухты. После беседы с гражданином было принято решение о вызове ему бригады скорой психиатрической помощи", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчину доставили в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Алексеева.

По данному факту проводится проверка.

19 декабря мужчина открыл стрельбу на Лубянке. Жертвами стрелявшего стали сотрудники ФСБ. Один из них погиб на месте, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако его жизнь врачи спасти не смогли. Всего в результате стрельбы пострадали 5 человек, в том числе один прохожий.

Позднее Следственный комитет раскрыл личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В квартире стрелка был обнаружен целый военный арсенал: 4 винтовки, травматический пистолет и большое количество патронов. На все это имелась лицензия.

