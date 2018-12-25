Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах пожар произошел в квартире жилого дома на улице Панферова. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп человека.

Как рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России, площадь пожара составила три квадратных метра. К настоящему времени возгорание ликвидировано.