Врачи достали из желудка бурятской пенсионерки более 150 гвоздей и болтов

25 декабря, 18:15
Фото: depositphotos/DenisSmile
Более 150 металлических предметов – гвоздей,болтов и гаек – достали хирурги из желудка 74-летней жительницы Иволгинского района Бурятии. Сейчас женщина находится в реанимации после операции.
По словам врачей, внутренние органы – стенки желудка, горла и пищевода – не были повреждены. Как "железки" попали в желудок пенсионерки – неизвестно, сообщают "Аргументы недели".
Женщина находилась на лечении в сосудистом центре Республиканской клинической больницы Бурятии. После того, как у нее поднялась высокая температура, врачи назначили дополнительное обследование.
Во время эндоскопии у пациентки обнаружили и вынули четыре гвоздя. Фиброэзофагогастродуоденоскопия выявила остальные инородные предметы. Врачи решили оперировать женщину.
Из желудка пациентки достали гвозди, шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 сантиметров, а также серебряную цепочку 925 пробы, – всего 152 железных предмета, которые уже начали окисляться.
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