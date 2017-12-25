Врачи достали из желудка бурятской пенсионерки более 150 гвоздей и болтов

Фото: depositphotos/DenisSmile

Более 150 металлических предметов – гвоздей,болтов и гаек – достали хирурги из желудка 74-летней жительницы Иволгинского района Бурятии. Сейчас женщина находится в реанимации после операции.

По словам врачей, внутренние органы – стенки желудка, горла и пищевода – не были повреждены. Как "железки" попали в желудок пенсионерки – неизвестно, сообщают "Аргументы недели".

Женщина находилась на лечении в сосудистом центре Республиканской клинической больницы Бурятии. После того, как у нее поднялась высокая температура, врачи назначили дополнительное обследование.

Во время эндоскопии у пациентки обнаружили и вынули четыре гвоздя. Фиброэзофагогастродуоденоскопия выявила остальные инородные предметы. Врачи решили оперировать женщину.

Из желудка пациентки достали гвозди, шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 сантиметров, а также серебряную цепочку 925 пробы, – всего 152 железных предмета, которые уже начали окисляться.