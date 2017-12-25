Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь

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Столичные власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на западе Москвы., заявил заммэра Леонид Печатников.

"Что касается социальной части, то готовится распоряжение мэра об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим, независимо от того, москвичи они или не москвичи, это не имеет значения, всем будет оказана материальная помощь", – цитирует Печатникова РИА Новости.

По предварительным данным, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей. Печатников не стал исключать, что сумма материальной помощи будет увеличена.

Как сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти окажут содействие в организации похорон погибших.

Ранее пассажирский автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли четыре человека.

Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Сейчас рассматриваются две версии случившегося: автобус подрезала машина или у транспортного средства отказали тормоза. Версию теракта исключили.