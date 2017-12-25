Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь

25 декабря, 17:16
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Столичные власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на западе Москвы., заявил заммэра Леонид Печатников.
"Что касается социальной части, то готовится распоряжение мэра об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим, независимо от того, москвичи они или не москвичи, это не имеет значения, всем будет оказана материальная помощь", – цитирует Печатникова РИА Новости.
По предварительным данным, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей. Печатников не стал исключать, что сумма материальной помощи будет увеличена.
Как сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти окажут содействие в организации похорон погибших.
Ранее пассажирский автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли четыре человека.
Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Сейчас рассматриваются две версии случившегося: автобус подрезала машина или у транспортного средства отказали тормоза. Версию теракта исключили.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: