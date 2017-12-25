Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

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Не менее пяти человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще двое ранены.

Происшествие случилось 25 декабря около 8:00 по местному времени (6:30 мск). Террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство на КПП у здания Национального директората безопасности на площади Абдул Хак, сообщает сайт "Комсомольской правды". На месте ЧП работают экстренные службы.

Теракт в Кабуле случился также в конце октября. Тогда погибли около 30 человек и примерно 45 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".