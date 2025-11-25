Форма поиска по сайту

25 ноября, 16:59

Происшествия

Прохор Шаляпин назвал гибель своих родственниц темой не для трепа и пиара

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства бабушки и тети певца Прохора Шаляпина. Сам артист заявил телеканалу "360", что это не тема для трепа и пиара.

"Никаких комментариев я не даю. <...> Все на контроле СК", – сказал Шаляпин.

Пресс-служба ведомства уточнила, что информация об убийстве в Волгограде была озвучена в эфире одного из федеральных каналов. В 1996 году тела 60-летней женщины и ее 35-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в собственной квартире. При этом оттуда пропала значительная сумма денег.

В 2020 году был задержан местный житель, который сознался в убийстве одной из женщин, однако избежал наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Родственники погибших предположили, что это произошло из-за недостаточных доказательств виновности мужчины в убийстве двух человек.

Сообщается, что сейчас региональное управление ведомства ведет расследование уголовного дела по факту убийства 60-летней женщины.

Ранее Шаляпин заявил, что стал чаще сталкиваться с мошенниками, которые создают его фейки в соцсетях, используя для этого фотографии и личные данные артиста. По его словам, фейковые страницы часто предлагают розыгрыши, подарки и денежные призы, стремясь выманить деньги у доверчивых пользователей. В связи с этим певец призвал поклонников быть бдительными, не раскрывать личную информацию и не переводить деньги на непроверенные аккаунты.

