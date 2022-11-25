Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма

Фото: Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны сработала в городе Армянске на севере Крыма. Информацией об этом поделился глава местной администрации Василий Телиженко в своем телеграм-канале.

"Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО", – сообщил он.

Позже Телиженко уточнил, что ранее в Армянске произошли только отдаленные звуки разрывов.

"Я со всеми службами посмотрел, пообщался, все нормально, все на рабочих местах и все работают. Сидят там (на Украине. – Прим. ред.) определенные люди, которые всю эту ситуацию расшатывают", – цитирует Телиженко ТАСС.

По его словам, эвакуационные мероприятия из города никогда не проводились и в будущем организовывать их не планируют.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по пяти беспилотникам в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и районе Севастополя.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах Киева провести военную кампанию по захвату Крыма. Российская сторона, в свою очередь, отметила, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки граждан, чтобы наступать на полуостров.

ПВО РФ сбила два беспилотника в Севастополе

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