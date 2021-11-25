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02:52

Один человек погиб и трое пострадали из-за аварии на АЭС в Испании

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

Один сотрудник атомной электростанции погиб и трое пострадали из-за аварии на АЭС в Испании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление каталонских медиков.

В публикации сообщается, что авария случилась на станции в Аско. При этом происшествие не связано с радиацией.

По имеющейся информации, сотрудники станции выполняли работы по техническому обслуживанию противопожарной системы атомного комплекса. В какой-то момент там произошла утечка углекислого газа, которая и привела к трагедии.

На место происшествия выдвинулись семь пожарных расчетов. Кроме того, там работают сотрудники подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Ранее утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции. В результате 2-й энергоблок оказался остановлен и поставлен на ремонт.

Позднее в "Росэнергоатоме" назвали остановку одного из блоков Ростовской АЭС плановой. Там уточнили, что утечка пара произошла из-за небольшого дефекта в теплообменном контуре.

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