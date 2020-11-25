Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, перестала выходить на связь

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Местонахождение матери шестерых детей, которых держали в заложниках в квартире в пригороде Петербурга, в Колпине, сейчас неизвестно. Об этом сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

"Мы предложили маме отдельную палату в больнице, чтобы она могла находиться с детьми. Пока женщина не выходит с вами на связь. Когда она объявится, для нее будет обеспечена возможность общения с детьми", – рассказала детский омбудсмен.

Митянина добавила, что вопрос о дальнейшем нахождении детей будет решен исходя из возможностей матери исполнять свои родительские обязанности. Для этого необходимо дождаться определения психологического портрета и социального статуса матери, пояснила она.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей.

Позже мужчина покинул квартиру и сдался. Также из квартиры были выведены все дети, которых злоумышленник удерживал.

Сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента его доставили в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что семья захватчика переехала в Петербург два года назад из Архангельской области. Дети занимались в социально-реабилитационном центре, получали помощь как малообеспеченные.