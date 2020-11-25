Соцзащита поможет женщине, которая оставила сына одного в квартире в Москве

13:37
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Матери, которая оставила на несколько дней 10-летнего сына одного в квартире в Москве, помогут сотрудники соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.
В ведомстве подчеркнули, что женщину отправят на лечение от имеющейся зависимости, а ребенка поместят в учреждение соцзащиты, за ним временно будут присматривать специалисты. После этого маме помогут наладить отношения с ребенком, чтобы вернуть его в семью.
"До ноября 2020 года информации о неблагополучии не поступало. Мы будем и дальше помогать семье и действовать исключительно в интересах ребенка", – отметили в департаменте.
Там подчеркнули, что семья получала социальную помощь со второй половины 2018 до декабря 2019 года. Психологи оказывали женщине соответствующую помощь. Также семье помогали с ремонтом, трудоустройством матери, оформлением документов в школу и постановкой на учет в поликлинику. После этого ситуация в семье наладилась.
Ранее стало известно, что мальчик несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения его доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что семья ребенка раньше получала социальную помощь и состояла на учете органов соцзащиты, но в последнее время перестала взаимодействовать с ними.
Позднее мать задержали. Она рассказала, что последние два дня провела у знакомого, а задержали ее, когда она выходила на улицу с собакой. При этом она заявила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: