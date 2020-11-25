Соцзащита поможет женщине, которая оставила сына одного в квартире в Москве

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Матери, которая оставила на несколько дней 10-летнего сына одного в квартире в Москве, помогут сотрудники соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

В ведомстве подчеркнули, что женщину отправят на лечение от имеющейся зависимости, а ребенка поместят в учреждение соцзащиты, за ним временно будут присматривать специалисты. После этого маме помогут наладить отношения с ребенком, чтобы вернуть его в семью.

"До ноября 2020 года информации о неблагополучии не поступало. Мы будем и дальше помогать семье и действовать исключительно в интересах ребенка", – отметили в департаменте.

Там подчеркнули, что семья получала социальную помощь со второй половины 2018 до декабря 2019 года. Психологи оказывали женщине соответствующую помощь. Также семье помогали с ремонтом, трудоустройством матери, оформлением документов в школу и постановкой на учет в поликлинику. После этого ситуация в семье наладилась.

Ранее стало известно, что мальчик несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения его доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что семья ребенка раньше получала социальную помощь и состояла на учете органов соцзащиты, но в последнее время перестала взаимодействовать с ними.

Позднее мать задержали. Она рассказала, что последние два дня провела у знакомого, а задержали ее, когда она выходила на улицу с собакой. При этом она заявила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.

